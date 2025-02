Buscan a 18 mil chihuahuenses para unirse al nuevo partido 'Somos MX'

Chihuahua.– Este jueves se presentó el proyecto "Somos MX", que busca una base de 18 mil chihuahuenses para ser parte del nuevo partido político cuya autorización fue expedida desde el pasado 5 de febrero por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no se han dado las facilidades como lo dicta la Ley, dijo Emilio Álvarez Icaza, uno de los dirigentes.

El líder político y ex ombudsman nacional adelantó que realizarán 6 asambleas en la entidad con el fin de buscar líderes sociales y ciudadanos que fueron parte de los 40 millones de personas que no votaron durante el proceso electoral pasado por no haber encontrado representatividad en la oferta política.

Álvarez dijo que enfrentan dos desafíos, como es la afiliación del 0.26 por ciento el padrón, es decir, 260 mil personas adheridas al movimiento. Otro de los retos es la realización de asambleas, que las realizarán de manera distritales, en un inicio proyectadas en 250 para lograr la afiliación de personas.

"Si en el INE de Lorenzo Córdoba era difícil, en el de Taddei tenemos nuestras preocupaciones. Hemos solicitado tres veces el uso del local para presentar la fuerza política, pero nos fue denegado. Hoy es día 13 y todavía no tenemos la aplicación que permite la recolección de las firmas o las afiliaciones, pero aun así estamos muy optimistas", dijo.

Álvarez Icaza anunció que el 22 y 23 de febrero iniciarán con la realización de 39 asambleas distritales en 22 de las entidades federativas, esfuerzo sin precedente en ninguna fuerza política, movimiento que está financiado por recursos ciudadanos construida en base a tres años de estar realizando juntas y encuentros.

Destacó la incorporación de personas con gran experiencia electoral y base social, como es Edmundo Jacobo, Macario Schettino, José Antonio Crespo, Denise Meade, Amado Avendaño, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, por mencionar algunos, quienes coinciden en la amenaza a la democracia del país por la que calificaron la reforma electoral, la destrucción de los órganos autónomos y la militarización del país.