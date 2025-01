Burla del Gobierno Federal al mentir incremento en gasolina: Mario Vázquez

Chihuahua.- El senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Chihuahua, Mario Vázquez Robles criticó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno Federal de negar incrementos en el precio de los combustibles cuando la realidad el precio por litro sobrepasa los 25 pesos, de los cuales, el 40 por ciento se trata de impuestos que van a las arcas de la administración.

"¿Cómo que no incrementa? Que nos digan a nosotros que pagamos día a día. Que nos digan que no se incrementa, es un especie de burla, mentira flagrante, insultante que tiene el Gobierno Federal al decirnos que no hay un incremento", sostuvo el senador por Chihuahua.

Recordó que esta diferencia es notoria comparándola con el precio que tiene la gasolina en Estados Unidos, pues la diferencia estriba en esos 10 pesos que el Gobierno Federal aplica a cada litro.

Vázquez Robles recriminó también que no solo no han logrado bajar la gasolina a 10 pesos, como prometió el anterior régimen, sino que el precio ha ido al alza impactando directamente en el bolsillo e las familias mexicanas.