Brinda SFP atención ciudadana a través de líneas telefónicas

Chihuahua.– La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que brindó atención a más de 358 mil llamadas atendidas a través de los números 070 y 800 Marcame.

Con el Centro Ciudadano de Información Telefónica (CCIT), cualquier persona, sin importar si está en Chihuahua, en otro estado de la República o en el extranjero, puede resolver dudas y recibir apoyo sin la necesidad de trasladarse o acudir con terceros. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también ayuda a prevenir actos de corrupción al eliminar intermediarios.

Los servicios que se ofrecen son consulta y localización de actas de estado civil, la obtención de actas en consulados, la solicitud de certificaciones de CURP, hasta el acompañamiento a la comunidad menonita en gestiones ante la embajada canadiense.

En 2024, las líneas 070 y 800 Marcame registró más de 606 mil llamadas, cifra que demuestra la confianza creciente de la población en este canal de comunicación. En 2025, van 358 mil llamadas atendidas con relevancia y efectividad.