Chihuahua.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del sistema Bowí que, con el objetivo de garantizar un viaje seguro, ordenado e incluyente, se establecen los requisitos para el acceso de perros guía y de apoyo emocional a las unidades y estaciones.

Los requisitos para el acceso son:

Presentar identificación oficial vigente.

Carta médica reciente que acredite la necesidad del apoyo emocional.

Cartilla de vacunación al día.

Certificado de entrenamiento (únicamente en caso de perros guía).

Deberá portar correa y arnés en todo momento, y permanecer bajo control de su responsable.

Además, se recomienda no distraer, tocar ni alimentar al can, y mantener una distancia prudente para que el animal no se sienta acorralado.