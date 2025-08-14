Chihuahua.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del sistema Bowí que, con el objetivo de garantizar un viaje seguro, ordenado e incluyente, se establecen los requisitos para el acceso de perros guía y de apoyo emocional a las unidades y estaciones.
Los requisitos para el acceso son:
- Presentar identificación oficial vigente.
- Carta médica reciente que acredite la necesidad del apoyo emocional.
- Cartilla de vacunación al día.
- Certificado de entrenamiento (únicamente en caso de perros guía).
- Deberá portar correa y arnés en todo momento, y permanecer bajo control de su responsable.
Además, se recomienda no distraer, tocar ni alimentar al can, y mantener una distancia prudente para que el animal no se sienta acorralado.
