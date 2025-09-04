Bonilla: Familias, discapacitados y estudiantes, los ejes de mi administración

Chihuahua.-En su cuarto informe de actividades, Marco Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua, destacó la inversión en salud física y emocional, entrega de medicamentos y becas para estudiantes y deportistas en la capital.

Se han entregado más de 8 mil 700 medicamentos a través del banco instaurado para ello, 45 mil vales médicos y 71 mil consultas psicológicas en estos cuatro años, a través de la línea 24/7 para personas en situación de crisis.

También se han intervenido 48 mil viviendas con fumigaciones contra la rickettsia a través del programa “Patio de mi Casa”, se han atendido 32 mil hogares a través de “Impas Cuida a tu Familia” y la inauguración de la Clínica Punta Oriente.

Destacó la inversión de 126 millones de pesos para la alimentación de adultos mayores, la entrega de 16 mil becas a personas con discapacidad y 130 mil estudiantes beneficiados con “Mi Bolsa Escolar”.

“Poner a las personas y las familias en el centro de nuestras decisiones”, recordó el edil al hacer mención con los apoyos de estancias infantiles y Centros de Bienestar Infantil, así como la atención de 7 mil 400 jóvenes a través de la Casa de la Juventud.

Destacó la inversión de 32 millones de pesos para el nuevo Centro de Asistencia Social para albergar a 150 niños, niñas y adolescentes, recursos provenientes de las multas impuestas a los intérpretes de canciones que hacen apología del crimen organizado y la violencia contra la mujer.

También destacó que Chihuahua capital se ha convertido en un referente en deporte, apoyando a 2 mil 547 atletas apoyados en disciplinas como box, futbol, basquetbol, beisbol, futbol americano, entre otros.

También destacó que la capital fue el primer municipio en firmar un convenio con el Comité Olímpico Mexicano a fin de preparar chihuahuenses que participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.