Chihuahua.– Algunos manifestantes cerraron el Centro Histórico de la capital exigiendo la entrega de apoyos a habitantes de la colonia El Porvenir, afectados por las lluvias de julio pasados.

El bloqueo se realiza desde la avenida Independencia y calle Aldama y se extiende hasta la avenida Venustiano Carranza, a la altura de Palacio de Gobierno, lo que ha generado un caos vial durante las primeras horas de este viernes.

Los manifestantes denunciaron que no han sido escuchados en sus demandas expresadas en diversas ocasiones, que tan solo el pasado 20 de agosto, ya habían cerrado la avenida Juárez.

En su manifestación denunciaron que son siete familias las que lo han recibido apoyo tras ser afectados por las corrientes, denunciaron agua en aquella zona de la capital, donde las lluvias afectaron las inmediaciones del Panteón Municipal número 3.

Hasta el momento no ha recibido atención por parte de las autoridades municipales y se espera incide la jornada laboral para que sean escuchados en sus demandas y darles una posible solución.