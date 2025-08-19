Beneficio de Caseta de Sacramento es para habitantes cercanos: De la Peña

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, negó que esté cerrándose la posibilidad de beneficios para las personas que viven en las inmediaciones de la Caseta de Sacramento, en la entrada norte de la capital, pues quien acredita la vecindad accede al trato diferenciado.

Lo anterior, luego del cierre de brecha por el que una gran cantidad de ciudadanos evitaban el pago del peaje a la altura del kilómetro 33 de la carretera a Juárez y que ha derivado en enfrentamiento con la autoridad en administraciones anteriores.

Si bien, reconoció, la brecha fue cerrada, fue para evitar que muchas personas burlen el pago de la caseta, convirtiéndose en una acción de que busca justicia en el pago equitativo de quienes transitan por esa zona de la entidad, realicen la aportación como cualquier ciudadano que realiza su pago.

El funcionario estatal recordó que el área de administración de las casetas, brinda trato diferenciado a quienes comprueban su vivienda en el sector aledaño a esa zona y se ven en la necesidad de viajar diariamente, e incluso, en varias ocasiones durante un solo día.

“Los ciudadanos que acreditan esta condición que me dices, se les brinda facilidades para que no se convierta en una carga demasiada onerosa, entonces efectivamente se cierra la posibilidad a que se burle el pago de la caseta”, indicó.

Santiago de la Peña reiteró que la solución es que la población esta necesidad, acredite su vecindad y necesidad de pasar reiteradamente por el punto de cobro.