Beneficiará a ganaderos de Chihuahua regionalización para exportación

Chihuahua.- Tras el anuncio de la regionalización del país para la exportación de ganado a Estados Unidos, los productores de Chihuahua y de otras entidades del norte de México se verán beneficiados, quienes han cumplido para mantener a las reses sin contagios del gusano barrenador, aseguró el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario recordó que la regionalización fue una medida planteada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván desde noviembre del año pasado, cuando se llevó a cabo el primer cierre a la frontera, como parte del reconocimiento a los productores locales para mantener el buen estatus sanitario de las reses.

De la Peña Grajeda aseguró que los animales de Chihuahua no se encuentran en las mismas condiciones de vulnerabilidad como los ubicados en la zona fronteriza con Centroamérica o los que reciben vía marítima a reses importadas desde el sur del continente y potencialmente contaminado.

Santiago de la Peña aseguró que, de una forma, es penosa la regionalización, pues todo el país debería realizar los mismos esfuerzos por mantener la sanidad en las redes, aunque destacó las relaciones y gestiones emprendidas por la mandataria estatal para mantener el cuidado sanitario en los animales.