Beneficia NutriChihuahua a 170 adultos mayores en Buenaventura

Chihuahua.– Con el propósito de garantizar el acceso a una alimentación digna y atender a quienes más lo necesitan, el Gobierno del Estado di a conocer que a través del programa NutriChihuahua entregó apoyo alimentario a 170 adultos mayores y personas con discapacidad en el municipio de Buenaventura.

Durante esta jornada, 70 personas con discapacidad recibieron un total de 140 despensas, mientras que 100 adultos mayores fueron beneficiados con 200.

Los paquetes incluyen productos básicos que contribuyen a una alimentación equilibrada y al fortalecimiento de la economía familiar.

Esta acción se realizó en coordinación entre autoridades estatales y municipales, que aseguraron que los apoyos llegaran de forma directa, transparente y sin intermediarios a cada persona.

Austria Galindo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), señaló que el equipo del Departamento de Grupos Vulnerables trabajó de manera activa en la logística, organización y atención personalizada de los beneficiarios.

La funcionaria destacó que el esfuerzo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno del Estado permite no solo cubrir una necesidad alimentaria inmediata, sino también fortalecer a las familias, con apoyos y servicios canalizados para mejorar su calidad de vida.