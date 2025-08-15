Meoqui.- La tercera edición del festival por el Día de la Alfalfa arrancó con la presencia de autoridades del municipio de Meoqui y gobierno estatal, agricultores de forraje de todo el estado y familias que acudieron a visitar los stands y atracciones en el ya tradicional evento de Meoqui.

Más de 40 expositores comentarán en conferencias las novedades tecnológicas y científicas, lo que atrajo la atención de cientos de personas interesadas en fortalecer el sector agrícola de este importante forraje para el alimento de ganado.

El Día de la Alfalfa no solo se caracteriza por ser uno de los principales eventos de intercambio de conocimientos de este cultivo en el estado, sino por su impacto benéfico. Por eso, en esta ocasión el dinero recaudado irá destinado a la Casa Hogar Crecer, que se enfoca en ayudar a niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables.

Impulso público y privado para alcanzar la tercera edición

Este evento, organizado por el Municipio de Meoqui y Maquiagro, es posible gracias al esfuerzo en conjunto del sector público y privado a fin de impulsar este cultivo que representa una de las actividades agrícolas más importantes de la región y del estado.

Bankaool, con conocimiento de su importancia para el desarrollo económico, fue uno de los principales patrocinadores del evento. Aquí expuso las ofertas financieras que ofrece a los productores amoldadas a la medida que ellos necesitan, como ya lo ha hecho durante casi cuatro décadas.

“Contamos con años de experiencia en el ramo financiero dedicado al campo, razón por la que estamos aquí para ofrecer las soluciones que necesitan los agricultores para llevar su negocio al siguiente nivel”, comentó Guadalupe Valdiviezo, gerente de promoción del banco.

Guadalupe aseguró que con la fase de expansión que vive Bankaool, se ofrecen oportunidades únicas a los productores agrícolas de llevar el producto de su trabajo a otros lados, ofreciendo acompañamiento personal y especializado en su área para mejorar sus finanzas.

Es así como Bankaool, en conjunto con aliados como el municipio de Meoqui y actores del sector privado, logran el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de los lugares a donde llega.