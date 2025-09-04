Chihuahua.- Durante la presentación de su primer informe de gobierno en la administración 2024-2027, el alcalde Marco Bonilla destacó la inversión en infraestructura, medio ambiente y sustentabilidad

Destacó la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, con el primer reglamento de su tipo en el estado.

Además de más de 181 millones de pesos invertidos en rehabilitación vial tras lluvias atípicas.

También realizaron la reconversión del alumbrado, pasando de vapor de sodio a luz LED en el 85 por ciento de la ciudad, lo que se traduce en ahorros anuales de 28 millones de pesos.

Se inauguró el Polideportivo Luis H. Álvarez, obra de 240 millones de pesos financiados 100 por ciento con recursos municipales, la más importante del estado en infraestructura deportiva.

Avances en el Complejo Ambiental de Economía Circular y en proyectos ejecutivos de movilidad: paso superior en Aldama-Fuerza Aérea, puente en Industrias-Nogales y gaza en Borunda-Periférico de la Juventud.

“Cada acción que emprendimos, cada peso invertido ha sido pensado en ustedes, juntos estamos haciendo historia en Chihuahua” comentó el edil.

Con la inversión de 145 millones de pesos en obras de agua potable y alcantarillado se beneficiaron a 80 mil familias.

“Seguimos trabajando por una ciudad donde cada obra tiene una finalidad, Chihuahua capital está listo para lo que viene, los cimientos están puestos y los resultados comienzan a notarse en cada parque, en cada calle y en cada familia, por qué lo mejor de esta ciudad no se encuentra en el pasado, ni en el presente, se encuentra en el futuro que estamos construyendo Juntas y juntos” finalizó.