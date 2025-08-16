¿Aún sin prepa? Estas escuelas todavía tienen lugares libres

Chihuahua.- La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invitó a las y los jóvenes recién egresados de secundaria que deseen continuar sus estudios de nivel Medio Superior, a consultar los planteles que aún cuentan con espacios disponibles para el ciclo escolar que está por iniciar.

El objetivo principal es que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de continuar su preparación académica.

En la ciudad de Chihuahua hay disponibilidad en los siguientes planteles: Conalep I y II, CBTis 158, Preparatoria Estatal por Cooperación 8416 “Genaro Vázquez”, Preparatoria por Cooperación 8417 “2 de Octubre”, Preparatoria Estatal 8418 “Maestros Mexicanos” (planteles Sur y Norte), y los Telebachilleratos 8082, 8613, 8651, 8652, 8681 y 86104.

En Ciudad Juárez: CBTis 269, Preparatoria Estatal por Cooperación 8401, Preparatoria Estatal 8420 “Centro de Bachillerato Zaragoza”, Telebachilleratos Comunitarios 8058, 80155, 80102 y 80142, Telebachillerato General 8673, el Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/2 y el CAST Conalep.

En Cuauhtémoc: Cobach 14, Conalep Cuauhtémoc, Preparatoria Estatal por Cooperación 8403 y los Telebachilleratos Generales 86149, 8686, 8638 y 8692.

En Parral: Cobach 12, Preparatoria Estatal 4002 y Telebachillerato Comunitario 80138.

En Delicias: Cobach 13, Conalep Delicias, CETis 87, Telebachilleratos Generales 86108 y 86119, así como Telebachilleratos Comunitarios 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092.

En Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes: Cobach planteles 18 y 24, Telebachilleratos Comunitarios 8037, 8050, 8051, 8081 y 80136, y el Telebachillerato General 8612.

En la modalidad no escolarizada se tiene como alternativa del Cobach el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SPayT), así como la Prepa en Línea de la SEP.

Para mayor información y orientación, se puede comunicar a los números (614) 429 33 00 en la ciudad de Chihuahua y (656) 629 33 00 en Ciudad Juárez, extensiones 21012, 21013 y 21062, de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas.