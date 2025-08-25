Aún sin cuantificar daños tras invasión de tráiler al carril del Bowí

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, informó que aún no se han cuantificado los daños ocasionados a la señalética del sistema Bowí, luego de que un tráiler invadiera el carril confinado de la ruta troncal el pasado sábado.

El funcionario estatal explicó que tanto la aseguradora como la Operadora de Transporte ViveBús (OTV) trabajan en la evaluación de los daños. Lamentó que, pese al arraigo y respeto que la ciudadanía tiene por este sistema de transporte, todavía haya conductores que actúen sin conciencia.

Señaló que los perjuicios podrían abarcar la señalización, la infraestructura del carril y una posible afectación a los autobuses, aunque lo más importante es la seguridad de los pasajeros que utilizan el transporte diariamente.

De la Peña Grajeda recordó que la unidad responsable permanece detenida, será multada y se le exigirá la reparación de los daños, asegurando que se actuará con todo el peso de la ley contra el conductor que provocó la invasión.