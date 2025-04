Atienden incendios forestales en Chihuahua

Chihuahua.- La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chihuahua informa que actualmente se mantienen activos 19 incendios forestales en la entidad, los cuales están siendo atendidos de manera coordinada por 398 personas combatientes.

El incendio localizado entre el ejido El Ranchito, ejido Ahuichique, ejido San Pablo de la Sierra y Predio Particular Meguachi, en el municipio de Bocoyna cuenta con un 70 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación.

En este punto, los trabajos de combate y mitigación están a cargo 13 combatientes oficiales de la Conafor, 10 combatientes de brigadas rurales estatales, 30 de Protección Forestal Municipal, 16 de Gobierno Estatal y 20 personas propietarias.

Otros incendios que afectan la entidad son: tres en el municipio de Bocoyna, siete en el municipio de Guadalupe y Calvo, uno en el municipio de Guazapares, uno en el municipio de Urique, dos en el municipio de Balleza, uno en el municipio de Morelos, uno en el municipio de Guachochi y dos en el municipio de Temósachic.

En referencia a la información que se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación y redes sociales, la Conafor no está contratando combatientes de manera directa, por lo que pide a la población civil que intenta sumarse al combate de incendios forestales de manera voluntaria, a no hacer frente al fuego si no cuenta la capacitación, entrenamiento, equipo de protección personal y ser parte de una brigada de manejo de fuego, ya que pone en riesgo su vida y puede interferir en el avance de control de los incidentes.

La Conafor hace un llamado a la ciudadanía a evitar actividades que puedan provocar incendios forestales y a reportar cualquier incendio forestal al 800-737-0000 o al 911.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse a las zonas afectadas para no poner en riesgo su seguridad.