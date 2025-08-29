Atacan cámaras de la Plataforma Centinela en Anáhuac

Chihuahua.– La madrugada de este viernes se tuvo el reporte de daños en siete cámaras de la Plataforma Centinela, dejándolas sin conexión al sistema de vigilancia y motivo por el cual se montó un operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con información inicial, al tiempo que las cámaras quedaron sin conexión se reportaron enfrentamientos a balazos en distintos sectores del seccional perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, sin que haya registro de personas lesionadas.

Con estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) desplegó un operativo para dar con los presuntos responsables de dañar el equipo oficial, así como quienes podrían haber estado en el enfrentamiento, cuyos vehículos utilizados ya están identificados.

Las autoridades estatales reiteraron que la Plataforma Centinela cuenta con una cobertura amplia en Chihuahua y que los equipos dañados serán atendidos para restablecer la conectividad en el menor tiempo posible.