Así viven migrantes en campamento de Chihuahua capital

Chihuahua.– El número de personas en situación de movilidad instaladas en el campamento improvisado al sur de la capital se ha incrementado, y aunque algunos siguen su camino, muchos se quedan por descanso en el área ubicada en el cruce del bulevar Juan Pablo II y calle 57.

Apenas la madrugada del jueves se agregó un contingente de más de 20 personas que se sumaron al centenar que de manera constante ha permanecido entre cobijas corroídas, chamarras viejas, láminas, ropa usada y desechada entre la tierra y olores fétidos que por momentos calan de manera más profunda.

Dentro del campamento improvisado, niños, mujeres y adultos se mueven de lado a lado, pero no van a ningún lugar. Ahí cocinan para la venta y consumo propio, ahí mismo se rasuran, se lavan los dientes, juegan, planean la salida a Juárez… ahí mismo, muchos hacen sus necesidades.

Foto: Manuel Escogido

Para tomar la ducha, se van a unas regaderas a escasos 100 metros, donde además del agua caliente, les brindan café y comida. Este lugar es propiedad de una empresa privada que los organiza, les da turnos y es la forma en que logran bañarse.

Hay migrantes que tienen más de un mes, y aunque acceden a la plática informal, no acceden todos a una entrevista. Platican e intercambian sus historias, se ríen y de vez en cuando se limpian los ojos que brota del anhelo por regresar, pero también de alcanzar el llamado sueño americano.

Wilson ha aprendido trabajos en dos meses de trayecto

Wilson, un joven de 24 años, nació en la comunidad Santa Bárbara, en Honduras. Sus padres lo dejaron de bebé en casa de una tía en el Departamento de Santa Rosa de Copán, desde donde salió el 14 de diciembre para llegar a Estados Unidos.

Apenas esta mañana logró conseguir un teléfono para avisarle a sus padres –a quienes no está apegado- que estaba a salvo, pues logró enterarse que, en su país, ya se le daba por muerto a través de pesquisas y noticias. De su exmujer y su hija hace tiempo que no sabe nada, sus tres hermanos de sangre se dedican al ramo de la medicina en su país natal.

No es la primera vez que está en México. Desde 2019 trabajó entre Tijuana, Querétaro y la Ciudad de México, pero se regresó en 2021 a su natal Honduras, donde se dedicó a la pizca de papa, principalmente, sin embargo, no siempre son buenas temporadas y “una vez a las 2:00 de la mañana, así no más se me ocurrió hacer el viaje. Agarré mis cosas y salí para acá”, dijo.

El rostro le cambia de cansado a ilusionado cuando piensa en lo que puede lograr tras llegar a Estados Unidos. Un hermano le dijo, a quien se encontró en su andar por la vida, que llegó y ahora tiene varios terrenos como ese (señala una empresa cercana al campamento) y luego nos ayuda a muchos. "Algo así quiero hacer", asegura.

Campamento migrante en Chihuahua. Foto: Manuel Escogido

Tras salir de Copán, trabajó dos días en Esquipulas, otros dos días en Chiquimula, en Guatemala, y se quedó más días en la capital de ese país. La noche del 24 de diciembre estaba por cruzar hacia México.

Estuvo unos días de carnicero en Mapastepec, Chiapas. En Arriaga trabajó en una ferretería. En la capital de Oaxaca apoyaba en una tienda y en Huehuetoca, Estado de México, apoyaba cargando cajas de nopales.

Desde ahí tomó el tren hasta que llegó a Gómez Palacio, Durango, y aunque elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvieron por algunas horas evitando que salieran, lograron emprender el viaje alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes 4 de marzo. Llegó a Chihuahua a las 4:00 de la mañana.

“Se siente un frío que hasta te duelen las orejas, te duelen los dientes, te duele todo. Pero es la forma más fácil de llegar porque no tenemos dinero y aunque trajéramos, muchas veces la policía lo quita". –¿La policía de México?– "Sí", asegura.

En el camino conoció a dos guatemaltecos con el sueño de llegar a Estados Unidos, pero saben que no es fácil. Dicen que ambos países son discriminados para solicitar refugio, por tanto no piensan entregarse a las autoridades del vecino país como lo haría un venezolano.

Aunque solo llegó hasta la educación primaria, Wilson asegura que no necesita más estudios pues con la sola práctica de cualquier oficio la aprende. Reflexiona que no se junta con personas tatuadas, que se emborrachan o den mal aspecto, ya que eso evita que la gente les dé trabajo o les apoye cuando lo solicitan.

Entre la noche de hoy y la mañana de este jueves, se disponen a salir a Juárez, en donde piensan buscar refugio y trabajo para buscar la manera de cruzar a Estados Unidos. También agradece el apoyo de su familia y conocidos, quienes buscan la manera de reunir los 7 mil dólares que les cobra el “pollero” para cruzarlo desde la frontera mexicana hasta el vecino del norte. Desde Honduras se cobran 10 mil dólares.

“No me ha pasado nada porque yo siempre le pido a Dios que me ayude y me ha ayudado. Aquí en México sí ayuda mucho la gente, pero en otras partes casi hay que llorarles para que te ayuden”. Enseña su campamento, agradece la escucha y se va con sus “hermanos” a planificar la salida del día siguiente.