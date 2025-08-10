Así puedes consultar tus boletas en línea

Chihuahua.- La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invitó a madres y padres de familia a utilizar la plataforma digital del Sistema de Información Educativa (SIE), con el fin de consultar y gestionar datos académicos de estudiantes de Educación Básica en el estado.

Este sistema, implementado por el Gobierno del Estado, permite acceder a información como calificaciones, boletas, certificados e historial académico. Además, es utilizado en el proceso de preinscripción para estudiantes de nuevo ingreso en los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

Miguel Ángel Rodríguez López, titular del Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), destacó que el SIE permite consultar calificaciones y documentos oficiales sin costo alguno, siempre que hayan sido emitidos a partir del año 2016. Estos documentos cuentan con la misma validez que los impresos por la autoridad educativa.

También explicó que los padres y madres de familia pueden buscar escuelas por nombre, Clave de Centro de Trabajo (CCT) o ubicación geográfica.

Cortesía

En el caso de directivos escolares, la plataforma permite consultar datos censales del alumnado, realizar inscripciones en línea, registrar necesidades de infraestructura y actualizar información de contacto de los centros educativos.

El SIE busca agilizar trámites, reducir la carga administrativa y garantizar la transparencia en los procesos educativos, facilitando a las familias el acceso seguro y rápido a los datos escolares de sus hijas e hijos.

La plataforma está disponible las 24 horas del día para todos los estudiantes registrados en el estado. Para ingresar, se debe acceder al sitio web, seleccionar la opción “Consulta de Historial Académico” e ingresar la CURP o el número de matrícula del estudiante, junto con el código de seguridad mostrado en pantalla.