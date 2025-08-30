Así fue el aparatoso choque en el que murieron 4 personas en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.– El momento del fatal accidente que dejó a cuatro personas sin vida en el kilómetro 21+500 del Corredor Comercial que conduce de Cuauhtémoc a Álvaro Obregón, cerca de la 1:37 de la tarde de este viernes, quedó grabado en una cámara de seguridad.

En la videograbación se observa cómo el conductor de la camioneta pierde el control, logra esquivar un camión repartidor de refrescos, pero ya iba barriéndose e invadió el carril contrario hasta ser impactado de frente a otra unidad que circulaba con preferencia, a cuya tragedia se unió un tercer vehículo que no alcanzó a frenar y también chocó.

Derivado del hecho, cuatro personas que viajaban en el primer vehículo fallecieron en el lugar, situación confirmada por paramédicos de la Cruz Roja de la base Manitoba.

El conductor del segundo vehículo, un joven de 18 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el probable delito de homicidio imprudencial, tras recibir valoración médica.

En el trágico choque se involucraron una Dodge Journey 2009 color café, una Chevrolet Silverado 2020 color gris, ambas con placas de Chihuahua. También participó una GMC Sierra 2020, color blanco, con placas de Oklahoma, Estados Unidos.

Con información de Manuel Escogido