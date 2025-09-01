Asesinan a implicado en muerte de Danna

Chihuahua.- Uno de los presuntos responsables de la muerte de Danna, fue asesinado en el estado de Durango durante este fin de semana, siendo el tercer relacionado con este caso al que le quitan la vida, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

El funcionario estatal precisó que se tiene en la mira a seis sospechosos, tres de los cuales ya están fallecidos, pero solo uno contaba con orden de aprehensión, pues los otros dos no reunían elementos para fincarles una orden de captura.

En este sentido, especificó que los otros dos presuntos responsables, no habrían participado de manera directa en el asesinato de la joven el pasado 17 de agosto.

También indicó que la Fiscalía Especializada de la Mujer se encuentra cerca de la captura de otro de los sospechosos que habría participado en este homicidio y reconoció la dificultad del caso en virtud de la presunta relación de los responsables con el crimen organizado.