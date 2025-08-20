Aseguran 60 mil litros de huachicol

Chihuahua.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron dos pipas cargadas con combustible presuntamente robado, en hechos ocurridos en un camino de terracería a la altura del ejido El Mimbre, ubicado sobre la carretera Aldama a Chihuahua.

Cada una de las unidades tiene la capacidad de 30 mil litros y se trata de dos tráileres de la marca International en color negro y abandonadas a la altura del kilómetro 6 de la mencionada vía, según se reportó la mañana de este miércoles.

Tras el hallazgo de las unidades, los militares resguardaron la zona en espera de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como del Ministerio Público Federal para llevar a cabo el aseguramiento y el proceso de manera legal.

Información extraoficial apunta que las cisternas de los tráileres tienen la leyenda “Fernando Baca Aragón”, por lo que habrá de investigarse la propiedad de las unidades, su procedencia y la razón de su abandono.