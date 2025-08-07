Chihuahua.- La mañana de este jueves, inició la distribución de los a Libros de Texto Gratuitos a las 12 bodegas ubicadas en todo el estado y desde donde, se dispersarán entre las escuelas de educación básica.

En su mensaje, el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la entrega como una actividad más para mantener una gobernanza educativa y el fortalecimiento de las relaciones de trabajo.

Reconoció el trabajo de las y los docentes quienes en los libros de texto, tienen una herramienta para brindar un servicio de calidad a las y los estudiantes.

Por su parte, Eduardo Zendejas Amparán, secretario General de la Sección 8 del SNTE, precisó que con esta entrega, se garantiza el acceso igualitario a una educación de calidad, con lo que se apoyarán los suelos y anhelos de las nuevas generaciones.

Dijo sentirse orgulloso por la entrega de docentes de todo el estado para atender a la niñez de forma adecuada, entregando los libros de texto en tiempo y forma por segundo año consecutivo.

Los libros fueron enviados a las bodegas de Bocoyna, Camargo, Guachochi, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Ciudad Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral.

Para preescolar llegaron a las bodegas centrales 482 mil 212 libros; para primaria, se distribuirán 2 millones 495 mil 234; para secundaria, se dispersarán un millón 322 mil 629; y para telesecundaria, se enviarán 219 mil 609 entre más de 600 mil estudiantes.