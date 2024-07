Aras y Yox: Los casos y los que siguen prófugos

Ciudad Juárez.– Más de 18 mil afectados por el fraude de la empresa Aras Investment Business Group, S.A.P.I. de C.V esperan que llegue la reparación del daño, algunos han vuelto a manifestarse la semana pasada en las fiscalías de las diferentes zonas del Chihuahua, pero es un proceso que tomará más tiempo del que su desesperación y frustración pueda asimilar.

Pese a que los avances jurídicos son sustanciales, no son “tangibles” para las víctimas, explica en entrevista para Revista Net el fiscal de la Zona Centro Heliodoro Araiza Reyes.

“Se presentaron alrededor de 6 mil querellas que se fueron judicializando, originalmente respecto a personas físicas a las cuales se les imputaron cargos y que siguen aún con su proceso. Posteriormente, en el mes de diciembre del año pasado, se logró formularle imputación a proceso y obtener una sentencia condenatoria respecto a Aras como persona moral”.

Esta sentencia, comenta el fiscal, fue la que “permitió que los bienes que estaban asegurados, alrededor de 71, pasaran a un estatus jurídico en el cual están ya decomisados, esto nos acerca de manera importante a que con esos bienes de manera proporcional se pueda obtener algo de reparación del daño para las víctimas afectadas de este delito”.

Son 884 millones de pesos y más de 3 millones de dólares en daños de esta empresa a los más de 18 mil inversionistas. Aras utilizaba un fraude conocido como el esquema Ponzi, que consiste en ofrecer a los inversionistas grandes rendimientos e intereses por sus dinero, pero en realidad los inversionistas solo recibían dinero de sus propio capital simulando dichas ganancias, hasta que deja de haber nuevos o suficientes inversionistas (flujo de dinero) este esquema fraudulento se cae. Aunque Aras comenzó a operar antes de la pandemia, fue hasta noviembre de 2019 que se presentaron las primeras querellas en el estado. La mayoría se concentraron en la Fiscalía de la Zona Centro.

Para el actual fiscal de la Zona Centro, que abarca la ciudad de Chihuahua, sede de Aras, el tema es demasiado complejo desde el punto de vista procesal, menciona: “la sentencia fue en diciembre, entonces las personas se pueden preguntar por qué todavía no se inicia la reparación del daño y esto se debe a que algunas de las partes interpusieron un recurso de apelación en contra de esa sentencia y posteriormente un juicio de amparo directo, es decir, que esa sentencia aún no causa estado y todavía no se puede ejecutar”.

Avances sí, pero aun no tangibles

Araiza Reyes es muy claro al decir que “si no hubiéramos logrado ese procedimiento abreviado, apenas estaríamos en etapa quizá llegando a la intermedia… es decir, lo que sucedió en el mes de diciembre, aproximadamente nos ahorró unos dos años de litigio”.

Esa sentencia también abarca a todas las víctimas o afectados por Aras, se tienen unos 3 mil 498 casos judicializados de mas de 6 mil querellas, pero esta sentencia aplica para cualquier afectado, de cualquier fiscalía del estado. Las cuentas y bienes que han sido decomisados están asegurados por la autoridad, pero el proceso hacia la reparación del daño implica otros procesos jurídicos. “Falta hacerles un avalúo comercial a los bienes, es una etapa en la que también una vez que se cause ejecutoria se va a proceder a hacer el avalúo para poder saber de cuánto estamos hablando".

Pero muchas de las personas que perdieron su dinero con esta empresa tiene una expectativa irreal con respecto a qué esperar, ya que como explica el fiscal, lo decomisado no será suficiente. “Lo cierto es que los bienes no alcanzan para cubrir lo que es la totalidad (de) la reparación del daño, sin embargo, es lo que hay”.

Reparación y justicia

Por otra parte, “con lo que se tiene se tendrá que hacer una reparación equitativa y proporcional respecto a las víctimas que existen”.

“Es importante destacar que los montos de reparación del daño, a los que se tendría derecho por parte de las víctimas, resultan después de descontar de lo que hayan invertido, aquello que hayan recibido ya sea en intereses o por otra circunstancia”. Algunos de los afectados esperan una reparación integral del capital y más los intereses que les ofrecieron, esto jurídicamente no es así. Sin embargo, la expectativa de obtener justicia es algo que sí incluye a las labores ministeriales.

“La FGE ha hecho un esfuerzo extraordinario pasando por los Ministerios Públicos, los fiscales que me precedieron y seguramente todavía le puede tocar a un fiscal después de a mí”.

“Debe considerarse también que el fin principal de un proceso penal, que se puede conseguir, es que los responsables asuman las consecuencias jurídicas de su delito”, menciona el fiscal Araiza.

El CEO Aras

Además de las personas vinculadas y que recibirán su sentencia correspondiente, el principal acusado continúa prófugo, el “CEO Aras” Armando Gutiérrez Rosas.

“Se están haciendo las gestiones correspondientes ante las instancias, incluso de otros países, para poder ejecutar la orden de aprehensión”. Aunque por cuestiones de seguridad en el caso, el fiscal no precisa la ubicación de Gutiérrez Rosas, se ha especulado mediáticamente que se encuentra en Estados Unidos.

“Dependemos de instancias gubernamentales de otros países para que esa orden de aprehensión se pueda ejecutar”.

“El tema de la reparación del daño es una pena que es accesoria y que se puede llegar a ella considerando lo que existe para la reparación del daño, es decir, a veces se observa esta expectativa de que la Fiscalía tuviera como la obligación de pagar íntegramente la reparación del daño y esto debe de matizarse, la Fiscalía lo que debe de hacer es buscar que con los bienes que puedan tener los sujetos activos en este caso, incluso la persona moral, se pueda satisfacer de la mayor manera posible la reparación del daño”.

Rebasados por el fraude

El fiscal Araiza hace un comparativo en cifras de la dimensión de fraude de Aras. “En solo la Zona Centro del 2007 a la fecha, de las carpetas diferentes al caso ARAS, estamos hablando de 8 mil 500 carpetas de investigación de todos los asuntos de fraude, solamente de ARAS son más 6 mil. El personal que atiende el caso ARAS implicó un esfuerzo extraordinario”.

Jubilados, ahorradores, emprendedores, comerciantes, personas que enfrentaban la pandemia perdieron su dinero, años de trabajo y esfuerzo al ser víctimas de Aras. Y después de Aras, se destapó el fraude de otra empresa con sede en Jalisco, Yox Holding SA de CV.

De Aras a Yox

“Con la experiencia que se tenía en Aras previamente pudimos tener una actuación más ágil, en menos de un mes logramos obtener una orden de aprehensión respecto al principal involucrado en ese asunto”, dice el fiscal. Al frente de Yox, el acusado principal de fraude es Carlos José Lazos Reyes, que al igual que Aras, contaba con oficinas en diferentes estados del país: Guadalajara, Querétaro, Chihuahua, Monterrey, Durango, Tijuana, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.

La empresa ofrecía atractivos rendimientos mensuales a quienes invertían en su plataforma de trading deportivo y las empresas fachada eran restaurantes, equipos deportivos, patrocinios, etc., y se presentaba como Xoy Capital.

Lazos, al igual que Rosas Gutiérrez, se encuentra prófugo. “Misma situación, los informes que tenemos es que se encuentra fuera del país, entonces estamos a través de Interpol y la ficha roja, para que se le pueda localizar… tenemos informes de que pudo haber estado en varios países o se puede encontrar en varios países diferentes”.

El avance del caso Yox

El fiscal Araiza comparte que ya hay cuentas bancarias inmovilizadas. “Sin embargo, también es tortuoso y tardado la información que fluye a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todavía no podemos saber los montos que se encontraban en esas cuentas, lo que sÍ es que la orden de aprehensión esta desde principios del mes de febrero”.

Por el caso Yox hay mil 148 querellas hasta la fecha. “Hasta que tengamos mayor información podemos proceder al embargo y después de eso no podemos llegar a un decomiso hasta que exista una sentencia, esa es la gran diferencia con el caso de Aras, en el caso Aras los bienes ya están decomisados”.

En este caso, comenta el fiscal, “también se tiene asegurado algunos bienes inmuebles que serían insuficientes para los montos que existen de la reparación del daño”.

En el caso Yox, de ejecutarse una orden de aprehensión, sería primero la de la Fiscalía del estado de Jalisco, inmediatamente después la de Chihuahua. “Lo que va a suceder es cuando haya una autoridad extranjera que lo detenga lo deberá poner a disposición de la primera petición”.

Empatía con los afectados

Desde el punto de vista jurídico hay resultados en ambos casos, pero como menciona el fiscal, “estos para los afectados no significan gran cosa, porque al final de cuentas ellos lo que quieren es un resarcimiento en la reparación del daño”.

Sin embargo, considera que en materia judicial se ha tenido un avance muy importante y se debe resaltar que “desde los diseños originales de las estrategias para perseguir el delito, y ahí tendríamos que reconocer el mérito de los fiscales anteriores como Carlos Mario Jiménez y Francisco Martínez que diseñaron cosas jurídicas que no se habían hecho nunca y que eso permite que aunque no sean suficientes los bienes, existan bienes con los cuales podamos intentar pagar parte de la reparación del daño”.