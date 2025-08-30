Aprueban en comisión nueva Ley Orgánica del Poder Judicial

Chihuahua.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial luego de la elección de los integrantes que formarán parte de él desde este lunes en que rindan protesta a su nuevo encargo.

La nueva legislación crea dos nuevos cuerpos al interior de ese poder: el Tribunal de Disciplina Judicial, que se integrará por cinco magistrados electos en las urnas, con atribuciones para sancionar faltas y conductas indebidas dentro del Poder Judicial.

Y también se crea el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas y quienes concentrarán la gestión administrativa, presupuestal y organizacional.

La Ley recién aprobada en comisión y que deberá subirse al Pleno para su votación, dicta que el Poder Judicial reciba al menos el 2 por ciento del presupuesto estatal a fin de garantizar que los recursos no estén por debajo de los aprobados el ejercicio inmediato anterior.

Trascendió que durante la reunión de la Comisión Permanente de este sábado en punto delas 12:00 del día, será citado el Pleno para este domingo en punto de las 14:00 horas para que, durante la sesión extraordinaria, pueda aprobarse esta nueva Ley.