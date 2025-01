Apoyan rescatistas reforma para castigar a dueños de perros peligrosos

Chihuahua.– Rescatistas y activistas en favor de los derechos de los animales apoyaron la propuesta legislativa para que se castigue con cárcel y financieramente a dueños de perros potencialmente peligrosos, que lesionen o quiten la vida a la personas en ataques.

Marcela Cárdenas García, del Frente Unido del Bienestar Animal a nivel estatal, se pronunció a favor de esta iniciativa porque crea responsabilidad en la ciudadanía para trabajar en la tenencia responsable de los animales y responder por las consecuencias de sus actos al tener una mascota.

"Tener un animalito es toda tu responsabilidad y ya no solo se seguiría por la vía civil, estaríamos hablando que ya entraría en la vía penal y está súper bien, sí estamos de acuerdo, creemos que sería un avance en temas e maltrato y bienestar animal", aseguró.

Por su parte Karla Vázquez Franco, integrante del mismo frente, exigió al estado y al municipio iniciar con mesas de trabajo y protocolos para la atención del tema, pues la salud y seguridad pública respecto el ataque de animales está saliéndose de control y adivirtió la posibilidad de la pérdida de más vidas.

"Ya no solo estamos hablando de los derechos de los animales, sino de los ciudadanos, temas de seguridad pública, de salud pública que el Gobierno no ha atendido y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes estamos haciendo lo que podemos, pero no quiere decir que lo estemos haciendo de la mejor manera", precisó.