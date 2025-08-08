Anuncian festival 'Chou-Khoen' en el Mes de las Juventudes

Chihuahua.- En el marco del Mes de las Juventudes y con el fin de reconocer y visibilizar el papel de este sector de la población como protagonistas del presente y constructores del futuro, se presentó el evento Chou-Khoen: festival anime & cultura pop.

Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), dio a conocer que el encuentro se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en las instalaciones del Parque Central de Ciudad Juárez con un colorido evento que celebra la cultura alternativa, el anime, los videojuegos y el cosplay.

Se contempla la instalación de una zona gamer con torneos en vivo, un escenario artístico con presentaciones juveniles, stands con productos coleccionables, concurso de cosplay, dinámicas interactivas y la presencia de Mario Castañeda, actor de doblaje y la voz oficial de Gokú para Latinoamerica.

El festival incluye tres grandes eventos regionales, diseñados para reflejar la diversidad de intereses, expresiones culturales y talentos de las juventudes chihuahuenses, donde se privilegiará el ambiente seguro, festivo e incluyente, aseguró la funcionaria estatal.

En Hidalgo del Parral se llevará a cabo el 4 de septiembre en las instalaciones del Pabellón Revolucionario, donde se contará con la presentación de Lalo Armendáriz, reconocido talento local; Andrés Salcedo, joven intérprete con gran proyección; y grupo La Atracción, banda que pondrá el ambiente.

Para el 12 de septiembre llegará a Chihuahua capital en el parque El Palomar, contarán con la presentación del Color Fest, con música versátil y DJ’s, además de Ángel Galván y Marcos Villalobos.

El acceso será gratis mediante pulsera, disponible en el Instituto Chihuahuense de la Juventud, (calle 5 de mayo 2801, en la colonia Guadalupe), y en la Casa Soy Joven Deportiva, en la colonia Magisterial Universidad 31200.