Anuncia Alfredo Chávez acciones legales contra reforma al Infonavit

Chihuahua.- Alfredo Chávez Madrid, coordinador de los diputados del PAN, anunció que estarán buscando asesoría con el fin de implementar acciones legales contra las reformas al Infonavit que aprobó la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, con el fin de rescatar el recurso que los trabajadores habían acumulado por sus años de trabajo.

"Las cámaras empresariales ya han dicho que esto no garantiza el derecho a la vivienda de los trabajadores, están tomando el control total del Infonavit para manejarlo como les convenga... Morena acaba de dar un paso que no lo puedo creer, han arrebatado los recursos que no son de ellos, es la peor reforma a los trabajadores en el país", aseguró.

Recordó que, mediante las reformas, el estado creará una empresa con la cual buscará la construcción de vivienda, sin embargo no garantiza que la clase obrera tenga acceso a un hogar y no habrá forma de reclamar o preguntar por el recurso si los proyectos no se concretan. "Si tienen 100, 200, 300 mil en su cuenta, les tengo una mala noticia, Morena ya se los quitó y ya tiene el recurso total de esos fondos", dijo.

En este sentido, Alfredo Chávez reprochó a la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, no haber estado durante la votación que se hizo en este tema, acusándola que "nadó de muertito", creando una agenda ficticia cuando ella y México completo saben que el Issste no tienen un solo peso para reestructurarse.