Analizarán figuras administrativas para nuevo Ichitaip

Chihuahua.- En breve darán inicio las mesas de trabajo para analizar las figuras jurídicas con las que podría estructurarse el nuevo Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), tras las reformas federales que desaparecieron a su símil nacional y, con ello, a los órganos locales.

Sergio Facio Guzmán, presidente del Ichitaip, informó que trabajarán en conjunto con la diputada Alma Portillo, quien convocó a estos encuentros para definir la nueva figura que garantizará la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía.

Recordó que, desde mayo, sostuvo reuniones con la legisladora para plantear la continuidad del instituto como órgano autónomo, evitando que se otorgue a las propias autoridades la facultad de revisarse a sí mismas, incluidos gobiernos, poderes y organismos constitucionales autónomos.

Facio Guzmán criticó la postura de la Federación por eliminar este derecho humano, señalando que “hay seis años que deben ocultar, y si se demuestra toda la narrativa falsa de ese periodo, el Gobierno Federal actual quedaría en una situación complicada”.

Agregó que lo ideal sería mantener al Ichitaip como órgano autónomo, aunque con competencias reducidas, aunque también se evaluará la posibilidad de crear un órgano centralizado o desconcentrado que cumpla con las expectativas de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información.