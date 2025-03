Analizará siguiente consejo de Canaco la posible expulsión de Sahir Rentería

Chihuahua.- El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que tomará protesta a partir de este viernes, evaluará la posible expulsión de Sahir Rentería Lugo, quien habría incurrido en al menos cinco de las diez causales de exclusión previstas en los estatutos del organismo gremial, informó el presidente saliente, Omar Armendáriz Jurado.

“Aplicaremos los estatutos de manera inmediata y sin contemplaciones. No toleraremos que se desacredite el esfuerzo del presidente ni del consejo en turno, quienes han trabajado con dedicación y responsabilidad. Nunca más se permitirá que esto ocurra. A ellos les digo: la Cámara Nacional de Comercio no es un escalón político ni un trampolín para intereses personales. Aquí, el reconocimiento no se obtiene con palabras vacías ni con proyectos improvisados según las circunstancias —algo que vemos cada tres años—, sino con trabajo, hechos y resultados tangibles para la gente”, afirmó.

Asimismo, enumeró algunas de las causales de expulsión de un miembro, entre las que destacan: haber sido condenado por un delito grave; realizar actividades ilícitas; retrasarse seis meses o más en el pago de las cuotas voluntarias; difundir, por cualquier medio, acciones, comentarios o afirmaciones negativas que afecten la operación y honorabilidad de la Canaco, su Consejo Directivo, expresidentes, director, empleados, dependientes o colaboradores; divulgar información confidencial sobre el funcionamiento de la cámara, el consejo o la actuación de sus directivos; y utilizar los medios de comunicación para denostar o dañar a la cámara, sus consejeros, expresidentes, afiliados, empleados o colaboradores.

Armendáriz Jurado hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, instando a evitar que la denigración y la desinformación afecten la imagen de la cámara empresarial. Recordó que, en tiempos de elecciones internas, algunas personas pagan a medios para desprestigiar a la institución e incluso atacan de manera personal, aliándose con disidentes del gremio.

Subrayó que la Canaco Chihuahua es la tercera organización empresarial más grande del país y una de las más antiguas, con más de 138 años de historia. Agrupa a la mayoría de los comerciantes de la ciudad y siempre ha trabajado en defensa de sus intereses, dejando de lado ambiciones personales o políticas.

El presidente saliente destacó la importancia de preservar la institucionalidad de la cámara y señaló que quedará en manos de la próxima administración decidir la expulsión de los miembros que hayan incurrido en alguna falta. Este proceso inicia en el Consejo Directivo, que lo turna a la Comisión de Honor y Justicia para su validación, notificándose posteriormente al implicado.

El nuevo Consejo Directivo será ratificado mañana tras la asamblea, en la que se presentará la única planilla registrada. Previo a ello, se rendirá un informe sobre los tres años de la gestión saliente. Se espera que alrededor de las 8:00 de la noche, Alejandro Lazzaroto sea confirmado como nuevo presidente.