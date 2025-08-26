Analizan sentencia contra regidor de Morena

Chihuahua.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Chihuahua se encuentra en el análisis para imponer una sanción al regidor por Morena, Miguel Riggs Baeza, tras la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Lo anterior luego de dictaminar la existencia de violencia política en razón de género contra la síndica Olivia Franco Barragán a inicios de este año, cuando se refirió a ella de manera despectiva, según circuló un video a través de redes sociales.

Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, descartó opinar más al respecto para evitar que el tema se politice y dejar que el OIC haga su trabajo de manera parcial en orden a lo mandatado por el TEE.

Multan con 200 UMAS

El alcalde informó que se multó con 200 Unidades de Medida de Actualización (UMAs) al crematorio clandestino de mascotas ubicado en la colonia 6 de julio, ubicado y clausurado durante la semana pasada.

Bonilla dijo que se encuentran a la espera de que el negocio presente los permisos otorgados por el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para la operación del local, tras la localización de cuatro canes en un congelador.

Se tiene hasta 30 días, abundó, para la presentación de los permisos, por lo que estarán esperando que se presenten los documentos oficiales.