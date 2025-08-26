Analizan perfiles para proponer al órgano de administración en Poder Judicial

Chihuahua.- El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que la gobernadora María Eugenia Campos se encuentra analizando diversos perfiles a fin de elegir a la persona que representará al Poder Ejecutivo ante el Judicial, a través del órgano de administración.

Este nuevo cuerpo colegiado estará integrado por cinco personas; una designada por el Ejecutivo, otra por el Legislativo y tres más por el propio Judicial.

Indicó que la mandataria estatal está observando perfiles en los que sopesará la eficacia, honradez y administración de justicia “seguro en los demás poderes está sucediendo lo mismo”, acotó el funcionario estatal.

Acatamos disposiciones legales vigentes

En cuanto a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial destacó el trabajo de Chihuahua para adecuar las disposiciones legales conforme las reformas federales, pues puede no estar de acuerdo un gran sector de la población, pero habrá que acatar la Ley.

Dijo respetar los procesos legislativos y avizoró una nutrida discusión por parte de las y los diputados quienes estarán adecuado las leyes conforme las reformas constitucionales federales a fin de sacar mejor provecho en la impartición de justicia en Chihuahua.