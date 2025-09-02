Analizan candidatos para ocupar vacantes dejadas tras votaciones del PJ

Chihuahua.– Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, informó que están analizando perfiles para llenar las vacantes que dejaron las personas que se postularon y ganaron un lugar dentro del Poder Judicial en las elecciones del pasado mes de junio.

En el caso de la dependencia que encabeza, se trata de Andrés Pérez Howlet y Rafael Corral Valderde, quienes se desempeñaban como asesor y director del Registro Civil, respectivamente, y desde ayer rindieron protesta como magistrados civil y familiar.

El funcionario estatal dijo que no tienen fecha límite para hacer los nombramientos, pero sí están analizando perfiles derivado de la alta responsabilidad e importancia que implica llenar estos espacios.

También recordó el caso de Yadira Gramer Quiñónez, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la gobernadora Maru Campos, y ganó la elección para ocupar un espacio en el Tribunal de Disciplina Judicial, y cuya vacante está siendo analizada.