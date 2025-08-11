Analiza IMSS hacerse de una porción de El Palomar para nuevo hospital

Chihuahua.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analiza hacerse de una porción del parque El Palomar en Chihuahua, para construir un nuevo hospital como ha sucedido en años anteriores, indicó el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

Tras una revisión al sistema de la Ruta Troncal Bowi, el funcionario estatal recordó que durante la administración de Patricio Martínez García, se inició con un nuevo modelo de la ciudad cuyo epicentro estuvo en el Parque El Palomar donde se regularizó el suelo en favor de las familias de la zona.

Sostuvo que una parte del área pertenece al Gobierno Federal y siempre “que hay jaloneo entre el municipio y el IMSS, amenaza con quitarle esa porción del parque”, dijo De la Peña, recordando que hace más de 40 años no se ha edificado algo de la dependencia federal en favor de la población de Chihuahua capital.

Recordó que en su paso por la Secretaría del Ayuntamiento tuvo contacto con el entonces delegado del IMSS a quien le indicó la dificultad para que retomara ese inmueble, pues no se trata de la propiedad de un particular, un gobierno o un partido, sino de la ciudadanía chihuahuense.

“Vería muy difícil que los chihuahuenses nos dejáramos arrebatar lo que es nuestro. Esta es una tierra que está acostumbrad a luchar contra las condiciones de la naturaleza y lucha por lo que es nuestro. Sería políticamente un error gravísimo”, aseguró el funcionario estatal.

Santiago de la Peña auguró que las autoridades locales estarán resolviendo la situación federal a ver si con ello se abre la posibilidad de que se construya –cuando menos- un hospital de tercer nivel o de ser posible, uno de alta especialidad.