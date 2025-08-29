Chihuahua.-En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la mañana de este viernes colocaron 67 nuevas placas a las 225 ya existentes con el nombre de quienes se desconoce su paradero, a fin de exigir a las autoridades que realicen su trabajo y rendir homenaje a las personas desaparecidas.

Gabino Gómez Escárcega, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), destacó este evento en un lugar tan simbólico para mantener la alerta y el reclamo a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que no han otorgado verdad y justicia a las familias.

Criticó la normalización de vivir en un México con más de 130 mil personas desaparecidas, más de 4 mil registradas en Chihuahua, así como la permanencia de 70 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses en el país.

“Hoy en Chihuahua, más de 4,000 familias enfrentamos el dolor de vivir sin quien más se ama; la angustia de no saber si está vivo o muerto; la frustración de mirar expedientes que no avanzan; la incertidumbre de cada llamada que no llega; y la resistencia de quienes, pese al cansancio, seguimos buscando con dignidad y esperanza”, indicó.

En su mensaje, Ana Luisa Alanís, Vania Hernández, Camila Olivas e Itzel Díaz, familiares de personas desaparecidas exigieron saber sobre el paradero de sus familiares, criticando la falta de acción de las autoridades y viéndose obligadas a tener que hacer ellas mismas la búsqueda.

“No deberíamos jugarnos la vida rastreando en cerros o consiguiendo información con el crimen organizado, ni sufrir la indiferencia de autoridades que nos tratan como un expediente más, ni tener que marchar para ser escuchadas o pedir permiso para entrar al Palacio de Gobierno”, indicaron.