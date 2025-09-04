AMLO bajó los brazos y le costó 210 mil homicidios: Xóchitl Gálvez

Chihuahua.- La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador de bajar los brazos en la lucha contra el crimen organizado, lo que le costó al país 210 mil homicidios en todo el sexenio.

“Es clarísimo que venimos saliendo de un narcogobierno, López Obrador dejó al crimen organizado caminar a sus anchas por el país”, sostuvo la expostulante a la Presidencia de México, reconociendo que Estados Unidos ha estado metiendo presión al país para el combate de la inseguridad.

Hizo un balance del gobierno de Claudia Sheinbaum a un año de haber rendido protesta, entre las que destacó de manera positiva, el combate frontal al crimen organizado con un cambio de estrategia y dejando atrás la política de “Abrazos, no Balazos”.

Entre lo negativo, criticó el poco crecimiento de la economía en 0.6 por ciento, que es prácticamente nulo y se deja resentir en varios sectores, como el maquilero en la zona fronteriza.

Gálvez Ruiz también criticó la incertidumbre jurídica por la renovación del Poder Judicial que ha detenido las inversiones en el país, así como la falta de energía eléctrica en varias zonas de México.