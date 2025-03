Alertan por ráfagas de vientos de hasta 75 km/hr este 3 y 4 de marzo

Chihuahua.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, advierte a la población que entre los días 3 y 4 de marzo se estiman ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora, con base a la información referida por el Sistema Meteorológico Nacional, por lo que se exhorta a la población a tener las precauciones para salvaguardar su integridad.

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones por fuertes vientos:

* No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

* Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

* Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

* Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias.

* Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento.

* De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso.

* Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

* Se hace hincapié en la precaución debida en las construcciones, ya sea en los proyectos de barda o remodelaciones. Retirar material de construcción, genera medidas de seguridad.

En caso de emergencia, se pueden comunicar de inmediato a la línea 9-1-1 o a la aplicación “Marca el Cambio”.