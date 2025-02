Alertan por estafas con 'cheques sin fondo' en compra-venta de autos

Chihuahua.- La Policía Cibernética del Municipio de Chihuahua, alerta por transacciones falsas para compra venta de automóviles mediante “cheques sin fondos” y emite recomendaciones para evitar caer en estas estafas.

Alexis Molina, policía segundo adscrito a la Policía Cibernética, explicó que el modus operandi consiste en que los delincuentes intentan pagar a un vendedor del vehículo con una transferencia falsa, haciéndole creer que tiene suficiente dinero o que los recursos ya han sido depositados en su cuenta, apareciendo en su cuenta la leyenda “salvo buen cobro” en la aplicación correspondiente, indicando con ello que se trata de una operación irregular.

“Efectivamente, en la aplicación aparece el monto que realizaron los delincuentes al vendedor, pero deben observar que no aparezca la leyenda arriba mencionada, pues sólo significa que un cheque ha sido depositado mas no verificado por la institución bancaria, y cuando esto ocurre, los recursos son borrados de la cuenta”, añadió el funcionario.

Sigue las siguientes recomendaciones para evitar fraudes con cheques:

* No aceptes depósitos de cheques de una institución bancaria diferente a la que perteneces.

* No entregues el vehículo o artículo hasta verificar que el pago sea seguro.

* ⁠Preferentemente realiza la venta con dinero en efectivo o acude a la sucursal bancaria a corroborar que el dinero ha sido depositado.

* ⁠Realiza un documento de compra-venta, incluyendo la copia de identificación oficial de ambas partes como respaldo.

* Procura que la transacción y revisión del automóvil se haga en lugares públicos, en días hábiles y en presencia de personas para garantizar tu seguridad.

* Si recibes una transferencia, asegúrate de que no aparezca la leyenda “Salvo buen cobro”.

* Ante cualquier duda, puedes comunicarte a la Policía Cibernética al 614-442-73-00, extensión 3214.