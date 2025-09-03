Chihuahua.- Un deslave provocado por las lluvias recientes afectó la carretera federal Flores Magón–Casas Grandes, en el kilómetro 62, donde uno de los carriles resultó dañado en un tramo de 30 metros.

Autoridades estatales y federales trabajan en la limpieza y evaluación de la vía, que opera con paso controlado cada media hora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y la SCOP apoyan a la SICT en las labores, mientras se mantiene el llamado a extremar precauciones. Una inspección detallada definirá las acciones de rehabilitación cuando el nivel del agua disminuya.

El pronóstico de lluvias continúa para las regiones noroeste, suroeste y centro del estado, por lo que se mantiene el monitoreo constante.