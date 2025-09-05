Alerta Protección Civil por lluvias en el estado para este viernes

Chihuahua.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este viernes 5 de septiembre se esperan lluvias puntuales en municipios del noroeste y este del estado, así como un refrescamiento de las temperaturas en la región fronteriza.

Estas condiciones son resultado de la interacción entre el sistema frontal número 1, una masa de aire frío, el monzón mexicano, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y de las bandas nubosas de la tormenta tropical Lorena.

Las precipitaciones serán de moderadas a puntualmente fuertes en Madera, Gómez Farías, Temósachic, Matachí y Namiquipa, y de dispersas a moderadas con chubascos en Ahumada, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Parral.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Se espera un ambiente de templado a cálido por la mañana y de poco caluroso a caluroso por la tarde, con temperaturas frías a frescas en la zona serrana y cielo parcialmente nublado.

Se prevén vientos con rachas que podrían superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en municipios como Guerrero, Guachochi, Bocoyna, Allende, López, Jiménez y Camargo.

Para el sábado 6 de septiembre, se mantendrán las condiciones de inestabilidad atmosférica, con precipitaciones de moderadas a fuertes en municipios del suroeste, centro y sur del estado, como Balleza, Riva Palacio, Chihuahua, Rosario y Huejotitán.

Además se esperan lluvias dispersas en áreas del norte, noroeste, oeste y noreste, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo.