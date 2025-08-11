Alerta PAN por reforma electoral federal

Chihuahua.- Daniela Álvarez Hernández, presidenta del PAN en Chihuahua, alertó por la reforma electoral que pretende impulsar Morena con el fin de apoderarse del Poder Legislativo y eliminar los contrapesos en el país.

Se dijo a favor de reducir la cantidad de legisladores por la vía plurinominal y la revisión al presupuesto a los partidos políticos, aunque advirtió, se trata de una reforma a modo para hacerse del control del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acusó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está compuesta por personajes que no tienen la confianza ciudadana y buscan eliminar los contrapesos en el país, a pesar de que quien preside este grupo ha sido beneficiado en al menos tres ocasiones para llegar al Poder Legislativo, como es el caso de Pablo Gómez.

También señaló los perfiles de Rosa Icela Rodríguez, Arturo Zaldívar, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y José Peña Meriño, todos funcionarios del Gobierno Federal.

Por su parte, la diputada federal María Angélica Granados, acusó que Morena está buscando eliminar los contrapesos a través de engaños a la población, creando cortinas de humo para evitar decir la verdad oculta de la reforma electoral.

En su intervención, la diputada Rocío González, recordó las propuestas del PAN acusó que se trata de reformas regresivas y antidemocráticas para hacerse del control de las próximas elecciones federales, por lo que proponen la segunda vuelta, elecciones primarias en los partidos, gobiernos de coalición y eliminar la sobrerrepresentación en las cámaras.