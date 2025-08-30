Chihuahua.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió una alerta sobre un nuevo modus operandi de fraude detectado mediante reportes ciudadanos, en el que personas se hacen pasar por personal del SAT para cometer fraudes telefónicos.

Los delincuentes inician con una grabación o una persona que informa sobre una supuesta irregularidad fiscal. También pueden mencionar un presunto bloqueo de cuentas bancarias, para luego solicitar información personal y confidencial.

Finalmente, ejercen presión para que el contribuyente actúe con prisa, sin darle tiempo de verificar la información.

Ante esto, la SSPE emite las siguientes recomendaciones:

Al recibir una llamada sospechosa, no proporcionar datos y colgar.

Bloquear el número telefónico una vez que se identifique el intento de estafa.

Denunciar la llamada al SAT vía MarcaSAT al teléfono: (55) 627 22 728.

No instalar aplicaciones solicitadas por teléfono, ya que pueden suelen ser malware para robar información.

Se informó que el único medio de contacto oficial del SAT para notificaciones es el Buzón Tributario.

"¿Dudas o sospechas? Contacta a la SSPE a los teléfonos (614) 429 3300 ext. 10955, (614) 429 7315 (línea directa), WhatsApp (656) 280 9562, o al correo electrónico [email protected]", agregó un comunicado.