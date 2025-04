Alcanza Chihuahua los 713 contagios de sarampión

Ciudad Juárez.– Hasta el domingo 27 de abril el estado de Chihuahua registra 713 casos de sarampión, 71 casos nuevos en las últimas 24 horas, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud.

El municipio de Cuauhtémoc tiene la mayor incidencia con 385 casos, superando el 50 por ciento de los contagios registrados en la entidad, seguido de la ciudad de Chihuahua con 121, Riva Palacio con 45, Ahumada con 37, Namiquipa con 26, Ojinaga con 20, Ciudad Juárez con 14 y Ascensión con 13 casos confirmados.

Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud Juárez, informó que los casos registrados en el estado corresponden a niños y jóvenes no vacunados. “Todas las dependencias de salud hemos ofrecido la vacuna, pero por alguna razón la gente no acudió, y ahora vemos las consecuencias de no haber vacunado a sus hijos”, afirmó.

Señaló que el sector más afectado son personas en edad productiva, entre 25 y 40 años, quienes son susceptibles por no haber tenido ningún contacto con la vacuna.

Entre los síntomas de la enfermedad destacan la fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos llorosos y enrojecidos, así como las características manchas blancas o rojas en el cuerpo.

Jazmín Ibarra Trejo

Estos días, como parte de la Semana Nacional de Vacunación y hasta el 3 de mayo, se llevan a cabo acciones para complementar esquemas a través de 25 puestos fijos de vacunación en diversos centros comerciales y espacios públicos de la ciudad.

Adicionalmente, hay módulos en los 23 centros de salud del estado. Además, un módulo permanente opera en el Distrito de Salud Juárez, antes Jurisdicción Sanitaria II, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los fines de semana de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.