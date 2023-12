Advierte Terrazas ir en contra del Paquete Económico 2024

Chihuahua.- La presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, declaró que si las reservas que ella presentará al Presupuesto de Egresos del 2024 no se aprueban, su voto será en contra.

“En caso de que no vengan los rubros que yo acabo de mencionar, si no son aprobadas, yo no votaré a favor del Presupuesto, si vienen en beneficio, pues votaré por él. Yo no voto por la gobernadora, yo soy representante de las y los chihuahuenses, y yo voto en pro de lo que viene a favor de los chihuahuenses”, dijo la diputada.

La legisladora hizo reservar a los rubros de salud mental, protección a mujeres y educación, puntos que se analizarán la siguiente semana.

Terrazas reiteró que su voto es a favor de las y los chihuahuenses, sobre todo si es en un presupuesto que catalogó como histórico, por lo que los recursos deben maximizarse en áreas prioritarias.

Señaló que si sus compañeros de Morena se muestran en contra de todo, no los apoyará.