Advierte PRI riesgo de que el crimen organizado gobierne Chihuahua

Chihuahua.– Alejandro Domínguez Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió el riesgo de que el crimen organizado y el narco intenten gobernar Chihuahua a través del que calificó, su brazo político, Morena.

Dijo que coincide con su líder nacional respecto a que el partido guinda está aliado con el crimen organizado y es un secreto a voces, pues no se combate el narco tráfico, los asesinatos, el trasiego de drogas como el fentanilo y la apertura de laboratorios para esta sustancia.

El líder local tricolor aseguró que siempre hay un riesgo de que el narco quiera apoderarse de los gobiernos locales y depende de la ciudadanía que eso no suceda, pues para ello, existe el mecanismo del voto popular, como será en 2027.

Alejandro Domínguez hizo el llamado a la población de Chihuahua a fin de acudir a las urnas electorales en el 2027, así como al cuidado de las casillas y cuidar que los votos sean bien contados, evitando la incursión del narco en el proceso electoral.