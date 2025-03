Advierte iniciativa privada cascada de incrementos por aranceles de Trump

Foto: Associated Press

Chihuahua.- La iniciativa privada de Chihuahua prevé una cascada de incrementos en diversos insumos tras el decreto del presidente Donald Trump, en que se impone un 25 por ciento a los productos de origen mexicano, indicó Julio César Mercado Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En este sentido, dijo que esta imposición de gravámenes plantea un escenario muy complicado tanto para Estados Unidos como para México, viendo los primeros efectos en el alza al dólar que está cotizándose en 21 pesos, aunque los especialistas aseguran que podría llegar a 23 pesos.

Así mismo, el líder cameral abundó en que otro de los efectos será con el Producto Interno Bruto (PIB), que podría descender entre 4 y 5 puntos y que traerá aumento en prácticamente todos los temas y como es su caso, la obra no se encuentra fuera de ello.

"Habrá una cascada de incrementos y en el tema de la construcción no estamos ajenos, subirán los insumos para la obra y en el caso de la obra pública, terminará pagándo los mexicanos", aseveró Mercado Rodríguez, quien no descarta que se vea afectado el desarrollo de obra pública y privada, no por la falta de dinero, sino por el incremento de insumos.

Julio Mercado también dijo que han platicado sobre estos incrementos con la dirigencia nacional, y de inicio pensaron que se trataba de un amague, aunque ya es una realidad, por lo que estarán analizando cómo se podrá enfrentar el nuevo escenario político y financiero del país.