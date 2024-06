Acusa Morena al Estado de negligencia y omisión en tema de transporte

Chihuahua.- Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de Morena, acusó de negligencia y omisión al Gobierno del Estado en el tema de la renovación del transporte en Juárez, tras el accidente que dejó dos personas sin vida el martes.

Indicó que el envío de una treintena de autobuses a la frontera no resuelve de fondo el problema de movilidad para una población que supera el millón y medio de habitantes, pues aún continúan circulando camiones viejos.

“Piensa que resolvió el problema, pero quien no conoce la ciudad, pero quienes vivimos en Juárez, sabemos que es otro tema. No solo quedó en la incomodidad, en la no prestación del servicio por el tiempo… ya hay pérdida de vidas, hay niños huérfanos”, dijo el legislador.

Recordó que, en semanas pasadas, los registros periodísticos dan cuenta de al menos siete accidentes relacionados con el transporte, tras lo cual se realizó el cambio de un funcionario público “como si eso fuera a solucionar el problema del transporte”.

Estrada Sotelo recordó que, tras el incremento a la tarifa, el Gobierno del Estado ha incumplido con el mejoramiento y criticó la postura de la administración estatal cuando hace el llamado para la renovación del transporte, aun y cuando es el Estado quien debe regular la prestación del servicio.