Acumula Chihuahua 16 decesos por sarampión

Chihuahua.- El número de personas fallecidas a causa del sarampión se incrementó de 14 a 16 víctimas, según el último reporte emitido por la Secretaría de Salud, en cuyo reporte refleja el número de casos de contagios que ya sobrepasan los 4 mil.

El primer caso se trata de una mujer de 19 años originaria de la etnia rarámuri y procedente del municipio de Guadalupe y Calvo, quien se desempeñaba como jornalera agrícola en un campo ubicado en el municipio de Camargo.

El segundo de los casos, se trata de un menor de un año de edad, también rarámuri y quien procedía de Guadalupe y Calvo, y quien registró neumonía y complicaciones por el sarampión, lo que le llevó a la muerte.

Ambas personas perdieron la vida en la ciudad de Chihuahua el 25 y 27 de agosto, respectivamente, y según el parte médico, no se contaba con registro de vacunación.

Por su parte, la dependencia estatal indicó que entre el 16 de julio y el 29 de agosto, se han aplicado 310 mil 670 vacunas contra el sarampión, a través de 128 brigadas integradas por 256 personas especialistas de la salud.