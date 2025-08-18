Acudirá Loya al Primer Foro de Seguridad Glass en El Salvador

Chihuahua.– Autoridades de Chihuahua acudirán al Primer Foro Municipalista de Seguridad Glass 2025 a realizarse en El Salvador y cuyo objetivo es realizar el análisis, intercambio y adopción efectiva de estrategias de seguridad a través de las nuevas tecnologías.

Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal, confirmó que en noviembre estará visitando el país centroamericano a donde también acudirán especialistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos.

La invitación al estado se realizó derivado de la aplicación de la inteligencia artificial en las estrategias de seguridad, que también fue reconocido en el World Police Summit en Dubai, en meses pasados.

El funcionario estatal destacó el trabajo para modernizar a la policía de la entidad, así como contribuir en la transformación de los cuerpos municipales, gracias a la coordinación que se ha mentido en la entidad.

Durante un enlace con Juliana Rizzo Nieto, presidenta de gobiernos locales y asociaciones sostenibles y seguras, destacó el uso de la tecnología en favor de las tareas de seguridad del estado, así como la participación ciudadana.

Sostuvo que durante el encuentro en El Salvador se apoyará con a capacitación, certificación y gestiones para las nuevas prácticas y nuevos modelos de gobierno.