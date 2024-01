Abren convocatoria para Mi Beca Chihuahua Formación

Chihuahua.- Con la finalidad de prevenir la deserción escolar y contribuir con las y los estudiantes de la ciudad de Chihuahua de nivel básico y superior, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a los estudiantes que tengan promedio de 75 a 94 a conocer la convocatoria del programa “Mi Beca Chihuahua Formación”.

Este programa está dirigido para los estudiantes de escuelas públicas del municipio de Chihuahua de nivel preescolar (segundo y tercer grado), primaria, secundaria y superior (de segundo hasta penúltimo cuatrimestre o semestre, según sea el caso).

Para poder registrarse será necesario presentar la documentación completa, en original y copia legible para cotejo:

• Acta de nacimiento.

• Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR.

• Boleta oficial de calificaciones del ciclo, cuatrimestre o semestre inmediato anterior, con promedio de 75 a 94, en escala de 100 (NO KARDEX). (Para preescolar deberá presentar último reporte y para primer grado de primaria deberá presentar certificado oficial de conclusión de estudios de nivel preescolar).

• Comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua (luz, gas o agua con vigencia a partir del mes de octubre del 2023).

• Constancia de estudios vigente del ciclo escolar 2023 – 2024. (NO HORARIOS, NO PAPELETAS DE INSCRIPCIÓN).

• Para los solicitantes de nivel superior deberá contener nombre del alumno, matricula, carrera que se encuentra cursando, promedio del semestre o cuatrimestre inmediato anterior, semestre o cuatrimestre cursando, así como el total de semestres o cuatrimestres correspondientes a la carrera.

• Estudio socioeconómico. Si el registro es de manera presencial, será capturado en el centro de recepción; en el caso del registro digital, será capturado por el solicitante a través de la página web (numeral III. Inciso a).

• Identificación Oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral con domicilio en el municipio de Chihuahua (requisito aplicable a personas solicitantes mayores de edad).

• Si la persona solicitante se encuentra en una condición o contexto que limite su aprendizaje y participación, deberá presentar un documento que acredite dicha situación, emitido por la USAER o por especialista certificado en la materia.

En caso de que la persona solicitante sea niña, niño o adolescente; su padre, madre o tutor deberá presentar además la siguiente documentación:

• Identificación Oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral con domicilio en el municipio de Chihuahua.

• Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR

En los casos en que la madre o padre, abuelo o tutor sea de origen extranjero pero que se encuentre residiendo dentro del municipio de Chihuahua, deberán presentar documental que acredite la residencia permanente, adjuntando la carta identidad, expedida por la autoridad municipal competente.

El registro se realizará del 29 de enero al 02 de febrero de 2024 de manera presencial en los 10 centros de recepción o a través de la plataforma digital https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx/; las personas solicitantes de la zona rural podrán realizar su registro en el periodo del 29 de enero al 13 de febrero de 2024 en los Centros de recepción de cada comunidad de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

Para conocer la convocatoria completa y los centros de recepción ingresa a la página.

Más información comunicarse al Departamento de Fomento Educativo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación al teléfono 072 extensiones 6513, 6520 y 6566, o acudir a nuestras instalaciones ubicadas en la calle Ojinaga y Tercera número 300, colonia Centro.