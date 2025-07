Abre IMSS plazas temporales a personal de enfermería

Chihuahua.- La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, abrió espacios temporales para personal de enfermería tanto en la capital como en Ciudad Juárez, para cubrir un periodo de 15 días.

La contratación será para cubrir el periodo del 1 de agosto al 15 de octubre del presente año con el fin de fortalecer la campaña de vacunación que se está realizando en la entidad.

Para acceder a una de las plazas, deberá presentarse acta de nacimiento; título y cédula profesional, certificado completo o diploma de educación media superior con formación en Enfermería, Auxiliar en Enfermería o Técnico en Enfermería expedido por institución pública o privada, con validez oficial.

También deberá acreditarse mínimo un año de experiencia laboral, currículum vitae firmado; CURP, RFC actualizada, constancia fiscal, número de seguridad social, INE, comprobante reciente de domicilio, aviso de retención o suspensión de Infonavit, en caso de contar con crédito; así como el contrato bancario que incluya número de cuenta y clabe Interbancaria, entre otros.

La documentación se recibirá hasta el próximo miércoles 23 de julio en el auditorio del Centro de Seguridad Social, en Chihuahua, a las 11:00 horas, ubicado en la calle Ortiz de Campos, No. 901, colonia San Felipe Viejo.

En Ciudad Juárez en el auditorio de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 48, ubicado en la calle Manuel J. Cloutier No. 8625, Colonia Infonavit, igualmente a las 11:00 horas.