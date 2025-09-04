Chihuahua.- El Centro de Convenciones se encuentra saturado a la espera del inicio del Cuarto Informe de Marco Bonilla de la administración 2024 -2027.

Ciudadanía, funcionarios y representantes de partidos políticos, exmandatarios como José Reyes Baeza se encuentran a la espera de la presentación de los resultados obtenidos en este primer año.

Este evento está contemplado para dar inicio después de las 6:00 de la tarde, donde el edil de la capital dará a conocer a la ciudadanía los logros obtenidos en este primer año, luego de la entrega del informe oficial al Cabildo esta mañana.

